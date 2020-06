Genk opgeschrikt door schietpartij MMM

17 juni 2020

10u23 0 Genk Aan de Kuilenstraat in Genk - de wijk achter het station - vond vannacht een schietpartij plaats. Buurtbewoners hoorden ook geschreeuw.

De politie bevestigt de schietpartij, maar kan voorlopig geen extra informatie vrijgegeven. Het parket zou later deze voormiddag meer informatie delen. Of er al iemand is opgepakt is niet duidelijk. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Later meer.