Genk ondersteunt gezinnen met kinderen tijdens paasvakantie met noodopvang en antiverveeldozen Emelie Wojcik

07 april 2020

18u04 0 Genk Stad Genk heeft een noodopvang op poten gezet om zo gezinnen met kinderen die tijdens de paasvakantie niet door hun ouders opgevangen kunnen worden te ondersteunen. Verder investeert de stad in antiverveeldozen opdat de Genkse jeugd zich niet verveelt tijdens de vakantie.

De stad en de bevoegde diensten voor kinderopvang hebben, in samenwerking met enkele Genkse opvangpartners, een aanbod voor noodopvang op poten gezet. In heel wat gezinnen moeten immers één of beide ouders ook tijdens de paasvakantie aan het werk blijven in de zorg of een ander essentieel beroep. De opvang is verdeeld over twee grote en nog een aantal kleinere locaties in Genk.

Aanmelden voor de kinderopvang doe je via info@kinderopvangingenk.be of 089/65.36.00.

Antiverveeldoos

Verder voorziet de stad antiverveeldozen voor gezinnen met kinderen die tijdens de paasvakantie gewoon thuis blijven. Die dozen worden vooral uitgedeeld aan gezinnen die in een appartement wonen of een moeilijke of kwetsbare thuissituatie hebben. Het pakket bestaat onder andere uit een spelletjesboekje, een gezelschapsspel en knutselmateriaal waarin zowel jongere als oudere kinderen wat inspiratie kunnen vinden voor leuke bezigheden.

Via www.jeugdgenk.be/sos-verveling is het spelletjesboek ook digitaal beschikbaar voor alle Genkse gezinnen.