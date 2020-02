Genk On Stage verrast met Bart Peeters als eerste naam Emily Nees

26 februari 2020

12u25 0 Genk Genk On Stage heeft zopas een eerste naam gelost. Niemand minder dan Bart Peeters zal op vrijdag 26 juni optreden in het centrum van de Limburgse mijnstad.

Vorig jaar kreeg hij nog de eer om Genk On Stage af te sluiten in een hemd van burgemeester Wim Dries. Dit jaar betreedt Bart Peeters het podium op de eerste festivaldag. Dat heeft Genk On Stage woensdagmiddag bekend gemaakt. Fans kunnen afzakken naar de Limburgse stad op vrijdag 26 juni. Allen daarheen!