Genk on Stage en AFF brengen concertreeks naar Zomerkamp Dirk Selis

25 juni 2020

08u00 0 Genk Gedurende acht donderdagen brengen Genk on Stage en Absolutely Free Festival artiesten naar Zomerkamp. “Omdat festivals niet kunnen plaatsvinden, wilden we toch een muzikaal alternatief voorzien. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om unieke samenwerkingen”, vertelt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen (CD&V). De concerten hebben een capaciteit van maximaal 200 personen en zijn gratis toegankelijk mits reservatie. “Festivalgangers kunnen genieten van concerten met hun bubbel, van 2 tot 10 personen.”

Beide festivals brengen hun spirit naar het Evenementenplein en dat met bekend en lokaal talent. Genk on Stage pakt uit met blackwave. op 9 juli, Portland op 23 juli, een try-out van Don Luca op 6 augustus en EMY op 20 augustus. Absolutely Free Festival gaat voor een gedurfde line-up met BeraadGeslagen op 30 juli, Susobrino en IKRAAAN op 16 juli, Meskerem Mees en Aster op 13 augustus en ten slotte Willy Organ en Pilkington United op 27 augustus. Tickets worden telkens de maandag voor het concert beschikbaar gesteld om 10 uur.

Perfect alternatief

Met Zomerkamp weet Stad Genk uit te pakken met een perfect alternatief voor de festivalzomer. “We willen Genkse jongeren garanderen dat ze nog een zomer vol activiteiten hebben waar ze met vrienden in bubbels afspreken”, vertelt schepen van Jeugd Toon Vandeurzen. Gedurende de hele zomervakantie kunnen jongeren genieten van zomerse drankjes, muziek en spel. “Zomerkamp zorgt er bovendien voor dat Genkse jeugdverenigingen op die manier toch een aangepast aanbod kunnen voorzien en wat inkomsten kunnen krijgen die ze door corona anders volledig mislopen”, vervolgt schepen Vandeurzen. De partners zorgen immers voor bediening aan de bar en ontvangen een percentage van de drankinkomsten.

Veilig genieten

Zomerkamp wordt zo veilig mogelijk georganiseerd. “Het terrein is ingedeeld zodat we maximaal 200 personen kunnen toelaten”, vertelt Vandeurzen. “We werken met een reservatiesysteem, waarbij jongeren tafels kunnen reserveren voor hun bubbel. Die kunnen gaan van tafels voor 2 tot 10 personen. Zonder reservatie kan je niet binnen.” Bezoekers wordt gevraagd hun handen te ontsmetten bij de inkom. Ook tafels en stoelen worden ontsmet om het risico op besmetting drastisch te verlagen. Tafels worden verspreid over drie verschillende zones: de Klub, de Hut en het Strand. “Wie bijvoorbeeld een concert op een goed plekje wil meepikken, reserveert best een plekje in de Klub-zone”, vertelt Vandeurzen.

Het gratis ticketsysteem wordt elke week opengezet voor de weekactiviteiten. Jongeren gaan kunnen beachvolleyballen, genieten van zittende concertjes of gewoon gezellig terrassen. “Dansen en tooghangen zal helaas nog niet kunnen. Zomerkamp draait om gezellig samenzijn met je bubbel.”