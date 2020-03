Genk maakt komaf met klassieke glasbollen Emily Nees

02 maart 2020

15u00 0 Genk De stereotype glasbollen in Genk maken plaats voor moderne containers. Zo heeft de stad al op tien verschillende locaties een ondergrondse glascontainer gezet. Ze zijn allemaal voorzien van een groen jasje. “Gras en bloemen worden geassocieerd met schoon en dat beïnvloedt het gedrag van mensen”, klinkt het.

Aangezien zwerfvuil en sluikstorten een aanhoudend probleem is in Genk, vormt duurzaamheid de leidraad in alle beleidsdoelstellingen. De inrichting van het publieke domein speelt daarin een bepalende factor. Daarom verdwijnen de klassieke glasbollen stilaan uit het straatbeeld. Ze worden vervangen door containers die zich deels onder de grond bevinden. Momenteel staat de teller op tien exemplaren.

Groen jasje

En er is meer. Genk wil iedereen onophoudelijk blijven stimuleren om correct te sorteren en afval weg te gooien waar het hoort. “Vuil trekt vuil aan, maar dat geldt ook omgekeerd”, vertelt schepen Erhan Yilmaz, bevoegd voor Openbare Werken. “Daarom hebben we de afgelopen week rond een aantal glascontainers kunstgras en kunsthaagjes geplaatst.”

De keuze om de containers in een groen jasje te steken, is niet zomaar gevallen. “Het idee is overgewaaid uit Nederland en levert daar verrassend goede resultaten op. Gras, groen en bloemen worden namelijk geassocieerd met schoon, mooi en fris. Zo krijgen mensen een ander beeld van de locatie, en dat heeft dan weer invloed op hun gedrag.”

Al begrijpt niet iedereen het concept van de nieuwe container even goed. “Die gaten zijn toch veel te klein. Daar raakt mijn vuilniszak echt niet in”, klaagt een toevallige voorbijganger.