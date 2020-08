Genk leidt als enige in Limburg tuinrangers op: “We maken één groot natuurgebied van onze stad” ENL

31 augustus 2020

13u56 0 Genk Genk gaat dit najaar op zoek naar tien zogenaamde tuinrangers. Dat zijn vrijwilligers die na een grondige opleiding andere Genkenaren advies op maat geven voor een meer natuurvriendelijke tuin. De stad is daarmee de enige in Limburg die deelneemt aan het pilootproject met Inverde, de opleidingstak van Agentschap voor Natuur en Bos.

“Via een zesdaagse opleiding, telkens één dag per week, leiden tuinecologen tien vrijwilligers gratis op tot professionele tuinrangers”, legt Toon Vandeurzen (CD&V) uit, schepen van Duurzaamheid. “Opzet is dat zij na hun opleiding geïnteresseerde Genkenaren mee op safari nemen in hun eigen tuin.”

“Jong en oud kunnen bijvoorbeeld samen met zo’n tuinranger op zoek gaan naar wildlife dat ze misschien nog nooit eerder hadden opgemerkt. Daarnaast geeft de ranger advies op maat voor een meer natuurvriendelijke tuin, die bruist van het leven en beter bestand is tegen droogte en het veranderend klimaat.

Trend

“Natuurvriendelijke tuinen zijn daarnaast ook terecht een trend, want elke tuin kan een viersterrenhotel zijn voor heel wat dieren. Bovendien kan zo’n tuin beter tegen droogte en hitte. Je hebt daarbovenop geen dure meststoffen meer nodig en ook van tuinafval is geen sprake meer. Kortom: het is een win-winsituatie.”

“Toch blijft het voor veel mensen moeilijk om de stap te zetten. Hoe leg je bijvoorbeeld een wilde bloementuin aan of welke planten en bomen zijn het meest geschikt in jouw tuin? Geen tuinarchitectuur dus, maar wel tips en tricks voor een natuurvriendelijke tuin. Genk wil haar inwoners hier heel graag bij helpen, en stapt daarom maar al te graag in dit pilootproject in. Zo maken we van Genk één groot natuurgebied.”

Passie doorgeven

De opleiding zelf gebeurt door Inverde, de opleidingstak van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Inverde zocht en vond in Vlaanderen tien steden en gemeenten die mee stappen in dit unieke vrijwilligersproject, waaronder Genk”, zegt Werner Van Craenenbroeck, projectverantwoordelijke bij Inverde. “We organiseren een infoavond en screenen zorgvuldig de kandidaten. Verder voorzien we alle omkadering die nodig is, zodat onze Tuinrangers een zichtbare bijdrage kunnen leveren aan de natuur en het klimaat in hun gemeente.”

Kennis van planten en dieren is meegenomen, maar geen must. Veel goesting om bij te leren en je passie door te geven zijn veel belangrijker Werner Van Craenenbroeck van Inverde

Maar wie mag er nu precies deelnemen aan het vrijwilligersproject? “We zoeken uiteraard gemotiveerde mensen, mensen die graag actief het verschil willen maken. Kennis van planten en dieren is meegenomen, maar geen must. Belangrijker is ervaring met tuinieren, veel goesting om bij te leren, een beetje ervaring met Facebook en vooral enthousiasme om je passie door te geven aan jong en oud.”

“Bedoeling is dat je je na de opleiding enkele uren per week vrijmaakt om Genkenaren advies te geven”, vervolgt Van Craenenbroeck. “Je krijgt ook een safari-uitrusting en alle nodige documentatie om van je tuinsafari’s een succes te maken. Met je lokale rangerteam maak je deel uit van een veel grotere gemeenschap van tuinrangers die elkaar helpen en inspireren. Je krijgt tot slot toegang tot een online helpdesk van Inverde en natuurlijk zijn er doorlopend kansen tot bijscholing.”