Genk krijgt stadsbrouwerij: “We willen mensen verrassen en nieuwe smaken doen ontdekken” Emily Nees

11 augustus 2020

19u37 2 Genk Vrijdag is het zover: dan opent BRAUW de deuren. Op nummer 37 in de Molenstraat zullen twee vrienden een stadsbrouwerij - inclusief bar - openen. Zowel bierliefhebbers, niet-bierdrinkers als deskundigen zijn er welkom. “Ons doel is vooral om de klanten te verrassen en ze nieuwe aroma’s te laten proeven”, klinkt het.

“Als tienjarige jongen ben ik bierviltjes beginnen te verzamelen”, vertelt Joris Mentens (41), die met het idee kwam om een stadsbrouwerij te beginnen. “In totaal heb ik zo’n 1.500 stuks bijeen gekregen. Naar het einde van het middelbaar toe raakte ik meer geïnteresseerd in bier zelf.”

“Uiteindelijk heb ik nog zo’n zeven jaar in een brouwerij gewerkt. De focus lag puur op de productie, waardoor ik de job soms te eentonig vond. Ik snakte naar meer. Toen ik vier jaar geleden kennis heb gemaakt met het concept van een stadsbrouwerij in Londen, is de bal aan het rollen gegaan. Dat is wat ik wilde doen. Ik moest enkel nog iemand vinden die de zaak mee wilde runnen.”

Divers publiek

“Tijdens het geven van de cursus ‘microbrouwer’ aan Syntra, liep ik Ward Strauwen (24) tegen het lijf. Hij kon al brouwen en had op zijn 19de een bier op de markt gebracht. Die ondernemingszin sprak mij enorm aan.” Ward sprong mee op kar en BRAUW werd geboren.

“Het is een kleinschalige brouwerij in het centrum van Genk geworden”, legt Ward uit. “In de horecazaak kunnen mensen terecht voor workshops, bierproeverijen of om zelf een bier te brouwen. We focussen ons op een divers publiek. Zowel hobbybrouwers als experten en firma’s zijn hier welkom.”

Bijhorende bar

“We hebben ook een bijhorende bar, waar de klanten kunnen genieten van een hapje en een fris pintje dat door ons of anderen is gebrouwen”, vult Joris aan. “Ons doel is om de mensen te verrassen en nieuwe smaken te doen ontdekken.”

“Het gaat dus voornamelijk om bieren die de meesten nog niet kennen. Denk daarbij onder meer aan ‘Jan Withops’, één van onze eigen brouwsels”, vervolgt Ward. “De moutstort en kruiden zijn erg vergelijkbaar met de gekende witte Belgische bieren, maar we hebben het meer bitter gemaakt. Dat is relatief nieuw.”

“Daarnaast zullen we ook twee biercocktails serveren. Door de verrassende aroma’s hopen we de niet-bierdrinkers toch te overtuigen. Onze zaak moet dan ook voor iedereen toegankelijk zijn”, besluit hij.

Wie graag een bezoekje brengt aan BRAUW, kan er vanaf aanstaande vrijdag terecht.