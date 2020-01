Genk kiest 65ste stadsprins LVKG

13 januari 2020

Op zaterdag 25 januari wordt bekend gemaakt wie de 65ste stadsprins is, en prins carnaval Jan Hendrix opvolgt. De Orde van de Spasbinken organiseert wederom de Prinsenspronkzitting in de Limburghal. De eerste Genkse stadsprins werd aangesteld in 1953. In de periode 1966 tot 1968 werden de carnavalactiviteiten in Genk tot een minimum beperkt als gevolg van sociale onrust door de mijnstakingen. Vorig jaar stond Frans Bauer als hoofdact op het podium, dit jaar zullen De Gebroeders Ko de boel op stelten zetten.