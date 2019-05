Genk is de eerste Limburgse stad waar 4500

huizen aansluiten op het glasvezelnetwerk “We spelen in op de vraag naar een supersnel internet” LXB

22 mei 2019

12u00 0 Genk Fluvius, een grote verdeler van stroom, gas en warmte, rolt een pilootproject uit waarbij ze in vijf Vlaamse steden en gemeenten een glasvezelnetwerk uitbouwt. Genk is de eerste stad waar het project “Glasvezel tot in de woning” wordt uitgevoerd. “We bieden 4500 huishoudens uit zeven wijken in Genk de kans aan te sluiten op de glasvezelkabel”, vertelt Wim Dries, de burgemeester van Genk. “Vandaag hebben zich al 1700 gezinnen uit onze stad ingeschreven voor een aansluiting die tegen juni dit jaar klaar zal zijn.” In de proefgemeenten worden in totaal 15.000 woningen op het glasvezelnetwerk aangesloten. De gezinnen in het pilootproject kunnen tot 450 euro besparen op de aansluiting wanneer ze nu inschrijven. De realisatie van het project kost 30 miljoen euro. Voor Genk wordt 6 miljoen euro uitgetrokken.

Wijkcentrale

Vandaag werd de eerste van drie zogenaamde wijkcentrales, die Fluvius gaat bouwen, voorgesteld. Ze staat op de welzijnscampus van de stad en dekt de wijk Genk Centrum Noord. Alle kabels van de woningen uit de wijken Genk Centrum Noord, Genk Centrum en Termien komen samen in deze wijkcentrale. “Zie het als een stopcontact waarop providers kunnen aansluiten en uiteenlopende diensten aanbieden aan gezinnen, scholen en bedrijven”, vervolgt de burgemeester.

Voordelen

Glasvezel biedt veel voordelen. “Je kan véél sneller dan vandaag surfen op internet”, legt Wim Dries uit. “We openen de deur tot het internet van de toekomst. En belangrijk hierbij is dat Fluvius een open netwerk mogelijk maakt. Met glasvezel zal internet toegankelijk zijn voor iedereen, en daar gaan we voor.” De nieuwe toepassingen zijn legio. “De mensen vragen naar méér en sneller internet”, vult Philip Cauwel, de projectleider bij Fluvius van Fiber-tot-the-home, aan. “Alle bewoners van een huis kunnen de toepassingen tegelijkertijd en helemaal los elkaar gebruiken. Zo kan je van thuis uit onderwijs op afstand volgen. Of iemand die van thuis uit werkt voor z’n baas kan zonder problemen een videoconferentie houden. Ook zijn toepassingen met virtual reality mogelijk. Zoonlief kan op z’n kamer een film zien terwijl z’n vader foto’s of filmpjes aan het downloaden is. Dochterlief kan gamen in de living.”

Onbeperkt

Fluvius legt de leidingen voor het glasvezelnetwerk en sluit de kabel aan in de woningen maar ze biedt zelf geen televisie, telefoon, internet of andere diensten aan. Ander providers kunnen via glasvezel diensten aanbieden. Tot nog toe stappen nog maar twee providers in het project: FAstfiber en Orange! Grote spelers zoals Proximus en Telenet hebben de stap nog niet gezet. “We zetten graag de markt onder druk met eenvoudige en supersnelle verbindingen tegen aantrekkelijke prijzen”, zegt Johan Deschuyffeleer van Orange. “ En Jelle Bal van FASTfiber vervolgt: “We bieden onbeperkt internet aan met een vaste lijn waarmee men goedkoop kan bellen. Voor telefoon bieden we een abonnement tegen 3 euro per maand aan. Voor internet vragen we 40 tot 60 euro per maand.” Meer info over Glasvezel tot in de woning op www.glasvezel.fluvius.be.