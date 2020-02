Genk investeert 1,4 miljoen euro in jong technisch talent Emily Nees

20 februari 2020

14u31 0 Genk Stad Genk, VDAB en Syntra slaan de handen in elkaar voor TECHville. De belevingsruimte in de T2-campus omvat een slimme stad, maar dan in het klein. Jongeren van 10 tot 19 jaar kunnen er experimenteren met allerlei doe-opdrachten. Zo hoopt de stad jongeren warm te maken om te kiezen voor een technische opleiding.

Donderdagmiddag opende TECHville in de T2-campus de deuren. TECHville bestaat uit een zogenaamde ‘smart city’, waar kinderen tussen de 10 en de 19 jaar spelenderwijs kunnen proeven van techniek en technologie. Volgens burgemeester Wim Dries (CD&V) is dit een stap in de goede richting. “We merken dat weinig jongeren kiezen voor een technische opleiding en daar willen we verandering in brengen. Bedrijven in de buurt hebben dan ook nood aan techtalenten. Met TECHville willen we jongeren inspireren en aansporen om te kiezen voor een soortgelijke richting in het secundair onderwijs of in de vorm van een bachelor of een master.”

In TECHville gaan jongeren samen op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in verschillende domeinen, zoals ICT, elektronica, elektriciteit en materialen. Aan de vijf thematische werkeilanden denken en werken ze telkens de opdrachten uit. Elk onderdeel kreeg een naam beginnend met de letter ‘t’. Vier werden er vernoemd naar bekende wetenschappers, zoals Tesla en Turing, en de vijfde kreeg de naam Thor. In totaal bestaat het spel uit 10 opdrachten, van bruggen bouwen tot zonnepanelen maken. Ze passen allemaal binnen het leerplan van de middelbare scholen waarop het project mikt.

“Scholen kunnen TECHville boeken per dagdeel van 3 uur. Er is ook een voor- en natraject voorzien waarmee de leerkracht op eigen tempo verder aan de slag kan gaan in de klas. In dit openingsjaar zijn we alvast ambitieus en hopen we 3.000 leerlingen te verwelkomen”, sluit de burgemeester af.