Genk installeert micro’s om geluidsoverlast van racende auto’s aan te pakken Emily Nees

15 juli 2020

09u22 9 Genk Stad Genk pakt straatracers en loeiharde motoren aan die voor geluidsoverlast zorgen. Het bestuur start namelijk met een proefproject in de Stalenstraat. Opvallend: er worden niet enkel camera’s opgehangen, maar ook microfoons aan bevestigd. Op die manier moet de identificatie van de voertuigen nog vlotter verlopen.

Dat sommige Genkenaren wakker liggen van straatracers blijkt ook op de Facebookgroep ‘Ge zijt van Genk als ge…’ Daar deed Katrien Houben haar beklag. “Ik word gek van het nachtlawaai en voorbij racende auto’s op de Bochtlaan en Evence Coppéelaan. Dit is echt niet meer normaal.” Er kwamen maar liefst 410 reacties op haar post van “het klinkt letterlijk als knallende geweren” tot “ze vliegen er over de weg”.

Proefproject in Stalenstraat

Burgemeester Wim Dries (CD&V) erkent het probleem. “Wanneer we de stadsmonitor bekijken, blijkt lawaai van verkeer één van de topics dat bovenaan staat in Genk. Het gaat dan niet enkel over straatracers, maar ook over motors en wagens die hard optrekken, het geluid van quads en sportuitlaten. Vooral in de Bochtlaan, de Evence Coppéelaan, de Stalenstraat, de Europalaan en de Weg naar As zorgt het straatlawaai elke zomer voor overlast.”

“Ieder jaar opnieuw starten we campagnes op met de politie.” Maar nu gaat de stad nog een stapje verder. “We hebben al camera’s in het centrum waar we gebruik van kunnen maken, en willen er nog plaatsen in de Stalenstraat. Daar zullen we dan ook een microfoon aan koppelen om het geluid vast te leggen.”

“Het gaat in dit geval om een proefproject. Als het goed werkt, zal het ook nog in andere straten worden uitgerold”, besluit Dries.