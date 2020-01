Genk herdenkt een ‘halve eeuw zonder Beatles’ LVKG

09 januari 2020

08u18 0 Genk Als onvervalste muziekstad gaat ook Genk op in The Beatles. Vijftig jaar geleden hing de grooste band ter wereld de instrumenten definitief aan de wilgen. Een halve eeuw na datum wordt er teruggeblikt op de geschiedenis van het legendarische viertal in de Genkse bibliotheek door historicus en cultuurwetenschapper Niels Klerkx op donderdag 30 januari.

In een tiental jaar tijd maakten The Beatles een enorme evolutie door. Van het jonge rockgeweld in het ruige Hamburg tot de psychedelische experimenteerdrift tijdens de opnames van Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, van het avant-gardistische Tomorrow Never Knows tot de zeemzoete, maar perfecte popsong Yesterday.

Niels Klerkx beantwoordt heel wat vragen: hoe leidde de enorme bekendheid van The Beatles tot enkele komische maar ook gevaarlijke complottheorieën? Was Yoko Ono echt de oorzaak van de split? Hoeveel droegen Ringo en George Harrison bij aan het succes van de band? Hoe groot was nu eigenlijk de rivaliteit met die andere grootheden, The Rolling Stones? De lezing vormt de ideale introductie tot het concert van The Bootleg Beatles op woensdag 12 februari in C-mine Cultuurcentrum.