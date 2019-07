Genk heft het glas op de zomer tijdens Iedereen Donderdagt Lien Vande Kerkhof

03 juli 2019

17u50 1 Genk De kater na het feestgedruis op Genk on Stage is nog maar net verteerd of de stad maakt zich al op voor een nieuwe editie van Iedereen Donderdagt in het centrum.

Spotgoedkope cocktails, 25 live-optredens, een multiculturele sfeermarkt en zonnige weersvoorspellingen. Dat zijn de recepten waarmee de Genkenaren naar goede gewoonte donderdag de eerste vakantiemaand inzetten. Wij haalden er alvast drie blikvangers uit.

Bartender Dries Botty

Bij de Roots Bar op de hoek van de Winterslagstraat drink je cocktails van wereldformaat. Dries Botty werd drie jaar geleden nog uitgeroepen tot ‘beste bartender van België’ en schopte het tot in de top zes op wereldniveau. Vanaf 17 uur shaket de Antwerpenaar overheerlijke cocktails op basis van Cointreau. Weetje: op het dakterras van de Roots Bar geniet je van een spectaculair uitzicht over het stadscentrum.

The sixties

Liefhebbers van zwierige saxofoondeuntjes kunnen dansen op de meezingers van The Stray Dogs. De muzikale broers coveren liedjes uit de sixties Bij de Waerd en Soul Kitch’n in de Stationsstraat. Weetje: in augustus bouwt het duo ook een feestje op Pukkelpop.

Rockabilliy

Slap’n Quiff and the Uncles zetten het kampvuurpodium op het Sint-Martinusplein letterlijk in vuur en vlam. Muziekmagazine keysandchords.com riep de groep onlangs uit tot één van de best rockabilly bands van het land. Het kampvuurpodium wordt eerst opgewarmd door nieuw lokaal talent. Weetje: Ibe Wuyts maakte hier jaren geleden zijn debuut

Meer info over Iedereen Donderdagt vind je op www.iedereendonderdagt.be