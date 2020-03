Genk gelast grote events vlak na paasvakantie af: geen Genk Loopt, O-parade en Little Waves Emily Nees

16u42 17 Genk Het Genkse schepencollege vergaderde dinsdag verder over een aantal grotere evenementen in de periode vlak na de paasvakantie. Daar werd beslist om events zoals Genk Loopt , O-parade en Little Waves niet te laten plaatsvinden.

“We hebben vandaag een paar moeilijke knopen doorgehakt”, aldus burgemeester Wim Dries. “Voor het eerst in meer dan 60 jaar zal 1 mei in Genk een dag zijn zonder festiviteiten. De O-parade, de markt, de kermis en de andere traditionele ingrediënten gaan we, met veel pijn in het hart, dit jaar niet kunnen laten plaatsvinden”, betreurt Dries.

“Zelfs àls de maatregelen tegen die tijd opgeheven of versoepeld zouden zijn, zou dit ten eerste een vreemd signaal zijn om plots een massa-evenement op de been te brengen. Daarnaast is het organisatorisch quasi onmogelijk te realiseren.”

Genk Loopt

Ook de evenementen gelinkt aan 1 mei vallen dus onder deze afgelasting: de Winterverjaging, Genk Danst, het Stadsgalaconcert en het concert van het koor Lirica. Over die twee laatste is al afgesproken dat ze worden verplaatst naar het najaar.

Iedereen donderdagt zou normaal gezien het seizoen weer openen op 7 mei, maar valt eveneens in het water. Genk Loopt, het Genkse loopevent dat op 10 mei zou plaatsvinden en dat elk jaar duizenden sportievelingen aantrekt, wordt ook afgelast. Die beslissing is genomen in nauw overleg met mede-organisator ZOL.

Ten slotte zal het festival Little Waves niet doorgaan. Met een aantal van de artiesten worden meteen al de opties bekeken voor de editie 2021.