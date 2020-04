Genk brengt recyclageparken live in beeld om mensenmassa te vermijden Emelie Wojcik

12u42 0 Genk Ook in Genk openen de vier recyclageparken op 7 april opnieuw de deuren. Om drukte aan de parken te vermijden, neemt de stad enkele opvallende maatregelen. Zo worden de recyclageparken live in beeld gebracht om grote mensenmassa’s te vermijden.

De Genkse recyclageparken Bosdel, Wiemesmeerstraat, Horizonlaan en Vennestraat worden momenteel uitgerust met camera’s. Op die manier kunnen Genkenaren de wachtrijen vanaf 7 april online live volgen. “De livebeelden zenden we uit in lage resolutie uit respect voor de privacy van de bezoekers. Nummerplaten of gezichten herkennen zal dus niet mogelijk zijn”, zegt burgemeester Wim Dries. “Wel kunnen Genkenaren zo heel eenvoudig vlak voor hun vertrek de beelden checken. Zie je dat er een lange wachtrij is bij het recyclagepark in je buurt, stel je bezoek dan even uit.”

Verder moeten de Genkenaren zich ook nog aan andere regels houden bij hun bezoek aan een recyclagepark. Zo heeft elk gezin recht op één bezoek om de veertien dagen. Verder worden er doorlopend slechts vijf bezoekers per keer toegelaten in een recyclagepark.

Ook de openingsuren veranderen voorlopig. Zo blijft het park op zondag en maandag gesloten. Op andere dagen openen de parken om 9 uur en sluiten ze om 16 uur. Op donderdagen valt de sluiting een uurtje later. ‘s Middags sluiten de parken een halfuurtje op 12:30 uur.

De livestreaming van de parken is te volgen via de website van de Stad Genk.