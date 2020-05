Genk breidt dienstverlening en aanbod stap voor stap uit: markt zal nog niet plaatsvinden ENL

14 mei 2020

11u46

Bron: Stad Genk 0 Genk De coronamaatregelen worden versoepeld en ook Genk breidt daarom haar dienstverlening, werking en aanbod weer stapsgewijs uit. Zo gaan onder meer Campus O³ en het Werkstation weer open. Ook C-mine bouwt stilaan aan een exitstrategie. Wanneer de marktkramers naar het centrum kunnen trekken, is echter nog niet helemaal duidelijk. De stad wil eerst met hen rond de tafel zitten.

De basisdiensten van de stad zijn gedurende de hele coronacrisis bereikbaar gebleven. “Maar nu zitten we in een nieuwe fase. Voorzichtig kan het openbare leven heropstarten. Zo ook heel wat van onze werking en aanbod”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).

Het is de bedoeling dat de brede en diverse werking van de stad deze maand heropent. Vanaf deze week zijn de vergaderzalen opnieuw beschikbaar voor zakelijke vergaderingen. Bij het stadhuis kan je nog steeds terecht op afspraak, maar ondertussen is het opnieuw mogelijk om naast telefonisch ook online een afspraak te maken. Bij Sociaal Huis Portavida geldt hetzelfde. Intussen vinden huisbezoeken opnieuw plaats. De drie vestigingen van Campus O³ heropenen en je kan er terecht voor individuele ondersteuning. Naar het containerpark kan je één keer per week gaan.

Op 18 mei heropenen de onthaalbalies van het Heempark en het Veiligheidshuis. Vanaf dat ogenblik mogen de stedelijke (vergader)zalen opnieuw gebruikt worden door onderwijsinstellingen. Ook het Werkstation voorziet dan opnieuw individuele begeleiding, uiteraard op afspraak. Het bezoekersonthaal van Kattevennen gaat dan weer van start. De dag erna, op 19 mei, heropent C-mine het bezoekersonthaal, vergaderzalen en de expo Papanek.

De bibliotheek hervat de basisdienstverlening op 25 mei. Men kan dan boeken ontlenen. Bezoekers krijgen individueel en gecontroleerd toegang tot de bib. Het gebouw doet dan geen dienst als ontmoetingsplek. Krantenlezers, studenten en computergebruikers kunnen er voorlopig dus nog niet terecht. De bib past ook haar uren aan en is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12 tot 18 uur. GA voor Kunst bekijkt welke lessen opnieuw kunnen starten op 25 mei en hoe dat kan gerealiseerd worden.

Nog geen markt

Let wel, op al de bovenstaande locaties gelden nog steeds bepaalde afspraken en de basisregels rond hygiëne. Denk daarbij aan het volgen van looproutes, het maken van een afspraak, afstand houden en het dragen van een mondmasker wanneer de afstand niet kan gegarandeerd worden.

Ondertussen heeft de Nationale Veiligheidsraad toegestemd om de markten opnieuw toe te laten vanaf 18 mei. Genk bekijkt de concrete aanpak daarvan. Er zijn dan ook maar 50 kramen toegestaan, terwijl de Genkse markten er tot 146 tellen. De stad zal volgende week overleg plegen met de marktkramers om de situatie te bespreken en op basis daarvan neemt het schepencollege een beslissing. Het stadsbestuur brengt dan de concrete timings naar buiten. Tot slot blijven LABIOMISTA en het SportinGenk Park voorlopig nog gesloten.