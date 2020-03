Genk bouwt vrijwilligersbeleid uit: “De zoektocht naar de geknipte vacature geen sinecure” Emily Nees

05 maart 2020

15u28 0 Genk Genk heeft zopas een vrijwilligersloket geopend. Het is één van de punten die hoort binnen het vrijwilligersbeleid dat de stad heeft uitgewerkt. Op die manier wil het bestuur de vrijwilligers stimuleren en begeesteren. “Via het loket zet de vrijwilligersambtenaar mensen op weg naar leuk vrijwilligerswerk en krijgen ze meer informatie over het wettelijk kader”, klinkt het.

Naast een intern vrijwilligersbeleid, legt Genk de nadruk op het uitbouwen van een externe aanpak. “Genk telt zo’n 710 verenigingen die nog nieuwe vrijwilligers willen aantrekken. Maar de zoektocht naar een geknipte vacature is voor tal van Genkenaren geen sinecure”, vertelt Anniek Nagels (CD&V), bevoegd voor Talentontwikkeling en Samenleven. Hoofdvrijwilligers van ‘VriendENtaal’ Hilde Bijnens en Olaf Mussen bevestigen dat. “Het vrijwilligerswerk ligt in het verlengde van onze job”, klinkt het bij Olaf. “We kunnen het goed met elkaar combineren. Ik zie me eigenlijk geen ander vrijwilligerswerk doen.”

Nagels hoopt met het huidige beleid mensen in de juiste richting te sturen. “Via een vrijwilligersloket zet een ambtenaar hen op weg naar leuk vrijwilligerswerk en krijgen ze meer informatie over het wettelijk kader.” De almaar striktere regulering zorgt dan ook dat die vraag naar meer info toeneemt. Ook een vacaturebank vergemakkelijkt het aanwerven van nieuwe vrijwilligers.

Klankbordgroep

Verder wil Genk een beter beeld krijgen van de uitdagingen waarmee vrijwilligers kampen. Daarom is er een zogenaamde klankbordgroep op poten gezet. “Op 5 maart komen de leden voor de eerste keer samen”, zegt Nagels. “Met die groep hopen we de vrijwilligers en het beleid nog dichter samen te brengen.” Een beleid op maat is dus de doelstelling.

Dat Genk inzet op een vrijwilligersbeleid is niet toevallig. De stad telt naar schatting 7.500 mensen die aan vrijwilligerswerk doen. “Dat is inderdaad een mooi cijfer”, bekent Nagels. Toch ziet ze ruimte voor verbetering. “Eén op de drie Genkenaren tussen de 55 en 67 jaar spelen sterk met het idee om vrijwilliger te worden.” Ook bij jongeren valt er volk te rapen. “ De jeugd bulkt van het talent en blijft niet aan de zijlijn.” Zo staat de teller al op 500 jongeren die vrijwilligerswerk uitvoeren. En binnenkort misschien wel op meer.