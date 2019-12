Genk blijft werkloze vrouwen activeren Lien Vande Kerkhof

13 december 2019

08u35 0 Genk Ook dit jaar krijgen tien werkloze vrouwen die niet ingeschreven staan bij de VDAB ondergedompeld in de Nederlandse taal, groepsdynamiek en jobcoaching. Het tewerkstellingstraject VIA VIA.ned schiet vanaf januari uit de startblokken om de meest kwetsbare groepen in de samenleving tien weken lang, drie dagen per week, op weg te zetten richting activering.

Wie zich louter op de cijfers en de resultaten van vorig jaar baseert is wellicht niet helemaal onder de indruk. Van de tien vrouwen die het traject volgden kwamen slechts twee vrouwen terecht bij de VDAB, eentje startte met een opleiding en een vierde is momenteel actief als vrijwilliger. De rest gaf aan voorlopig geen verdere stappen te nemen. “Dat lijken misschien bescheiden resultaten, maar betekent voor deze vrouwen een keuzesprong”, benadrukt schepen van tewerkstelling Yilmaz Kurtal.

Nederlands als drempel

Dat deze bijzondere groep vrouwen zo moeilijk te mobiliseren is, ondanks de laagdrempelig van het traject, verbaast schepen Kurtal allerminst. “Veel van deze vrouwen beheersen de Nederlandse taal nauwelijks, wat de drempel groot maakt”, licht de schepen toe. “Maar dat is vaak niet het enige probleem: het gaat om mensen die geïsoleerd leven en die het om meerdere redenen moeilijk hebben. Denk aan een recente vlucht uit oorlogsgebied, een moeilijk gezinssituatie door bijvoorbeeld een scheiding, financiële of zelfs medische problemen. Tal van factoren - vaak een combinatie van - kunnen maken dat vrouwen zich niet aanmelden of niet doorstromen.”

VIA VIA.ned

Voor vrouwen volwaardig het traject VIA VIA kunnen volgen, besloot het stadsbestuur dus om een voortraject op te zetten: VIA VIA.ned. Dit traject, met extra aandacht voor het Nederlands, werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie en het Vrouwencentrum. Naast lessen Nederlands zorgt het centrum ook voor extra taalondersteuning tijdens groepsactiviteiten zoals sport of bezoekjes aan instanties zoals de bibliotheek of de VDAB.

Schepen Kurtal hoopt om heel wat geïnteresseerden te mogen ontvangen op het infomoment op 14 januari. “Elke vooruitgang, hoe klein dan ook, is voor ons de investering waard. In deze tweede reeks effenen we opnieuw het pad naar een andere toekomst”, besluit de schepen.