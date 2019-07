Genk als ruiterparadijs Lien Vande Kerkhof

22 juli 2019

17u54 0 Genk Genk was afgelopen weekend the place to be voor liefhebbers van de paardensport. Meer dan 350 ruiters uit België en Nederland zakten af naar ‘Military’, hét paardenevent van het jaar. De Waalse Manon Minner ging met de titel van Belgisch Kampioen naar huis.

Organisator Gerd Houben spreekt van een geslaagde editie. “Driehonderdvijftig ruiters is ongeveer het maximum dat we aankunnen. De driedaagse wedstrijd was een groot succes. De eerste dag besteedden we tijd aan de dressuur, op dag twee organiseerden we een cross country met vaste hindernissen in het bos en op de derde dag vond de traditionele jumping plaats.” Het evenement was reeds toe aan zijn zevenendertigste editie en kwam tot stand dankzij het harde werk van minstens honderd medewerkers.