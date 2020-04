Geneeskunde voor het Volk Genk schenkt 1.000 mondmaskers aan woonzorgcentrum Toermalien Emelie Wojcik

07 april 2020

17u22 0 Genk Geneeskunde voor het Volk Genk heeft 1.000 mondmaskers en 79 beschermschorten aan het woonzorgcentrum Toermalien geschonken. “We konden het tekort aan mondmaskers niet langer aanzien, dus brachten we een deel van onze materialen naar het woonzorgcentrum”, klinkt het bij de organisatie.

Ondanks het feit dat er in het woonzorgcentrum Toermalien coronabesmettingen werden vastgeld, was er onvoldoende medisch materiaal aanwezig om het personeel te beschermen. “Toen ik als dokter van wacht een bezoek bracht aan woonzorgcentrum Toermalien, viel het tekort aan mondmaskers me meteen op”, vertelt Milly Thoolen, dokter bij Geneeskunde voor het Volk. “Terwijl ik helemaal was ingepakt, bijna als astronaut, droegen de verzorgenden daar enkel een zelfgemaakt mondmasker en handschoenen.” Ook in andere woonzorgcentra is dit een gekend probleem. Daarom kochten artsen van Geneeskunde voor het Volk zelf een lading van 60.000 mondmaskers aan. Een deel werd verdeeld in de elf groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk. Een ander deel is bestemd voor andere wijkgezondheidscentra en woonzorgcentra in heel het land, waaronder dus het Genks woonzorgcentrum Toermalien.

“Onze dokters en verpleegkundigen staan mee in de eerste lijn en versterken ook de Coronawachtposten”, vervolgt Stany Nimmegeers van Geneeskunde voor het Volk Genk. “Maar de problemen zijn ernstig en er blijft een grote nood aan beschermingsmateriaal. De pandemie breidt zich nu immers snel uit in de rust- en verzorgingstehuizen. Maar samen kunnen we dit aan.”