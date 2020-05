Geneeskunde voor het Volk Genk maakt zelf mondmaskers voor patiënten: “Als politici er maandenlang niet in slagen om mondmaskers te voorzien, tonen wij hoe het wel moet” ENL

06 mei 2020

11u54

Bron: GVHV 12 Genk Geneeskunde voor het Volk Genk een eigen ‘MondMaskerAtelier’ opgestart, waar mondkapjes worden genaaid voor al haar patiënten. “Zo helpen we elke patiënt om zijn omgeving te beschermen. Maar we willen ook een signaal geven aan onze politici. Als zij er maandenlang niet in slagen iedereen van mondmaskers te voorzien, tonen wij hoe het wél moet”, klinkt het bij het medisch actiecentrum in Kolderbos, dat zelf 1.600 exemplaren zal maken.

“We willen zorgen dat al onze patiënten minstens één herbruikbaar masker krijgen”, vertelt Stany Nimmegeers, coördinator van GVHV in Genk. “Daarom zijn we samen met meer dan 25 patiënten en sympathisanten een ‘MondMaskerAtelier’ begonnen.”

“Een deel werkt op de eerste verdieping boven de praktijk, met voldoende social distancing uiteraard. Anderen bevinden zich in alle veiligheid thuis. We hebben al heel veel stof en materiaal gekregen. Maar zoals iedereen kunnen we nog meer gebruiken. We maken maskers in drie maten, zodat ook kinderen en mensen met een groter hoofd een perfect passend masker krijgen.”

“Bij het productieproces komen enorm veel verschillende taken kijken, zoals het zoeken naar stof, linten en garen, voldoende naaimachines vinden, stof wassen, sjablonen knippen, de maskers naaien en dan natuurlijk nog rondbrengen.”

“Er is dus voor iedereen wel een taak. Het is ook echt een verbindend project. Vele mensen, jong en oud, gezond en chronisch ziek werken allemaal vrijwillig samen aan één doel.”

(Lees verder onder de foto)

Falende overheid

“Met ons project willen we niet alleen elke patiënt individueel helpen om zijn omgeving te beschermen. Het is ook een aanklacht tegen een falende overheid. Al maanden kunnen ze geen mondmaskers leveren”, zegt Nimmegeers. “Vandaag is het wel mogelijk dat supermarkten mondmaskers verkopen, maar de gratis maskers voor de inwoners van Genk zijn er nog niet.”

“Helaas zijn niet al onze patiënten van Genk en is één herbruikbaar masker is vaak niet voldoende. Voor ons is het nochtans belangrijk dat dergelijk essentieel materiaal ter preventie van verdere verspreiding van het coronavirus gratis wordt verstrekt aan alle inwoners van België. Daarom doen we dit samen met en voor onze patiënten.”

De vrijwilligers gaan elke dinsdag en donderdag van 10:00 tot 17:00 uur en elke zaterdag van 14:00 tot 17:00 uur aan de slag in het ‘MondMaskerAtelier’ op het 1ste verdiep boven de praktijk in de Keinkesstraat 3.

Wie thuis of in het atelier wil helpen of materiaal heeft, is welkom. Laat je komst wel vooraf weten door te bellen naar het nummer 089 35 97 87 of een mail te sturen naar bianca.booms@gvhv.be.