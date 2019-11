Gemeenteraad hekelt toestand dienstregeling, dienstverlening en stationsbuurt in brief aan NMBS Lien Vande Kerkhof

20 november 2019

07u46 0 Genk Burgemeester Wim Dries zal namens de voltallige raad een brief sturen naar de NMBS met concrete vragen over de gebrekkige dienstregeling, de tanende dienstverlening en de verloederde toestand van het station. Daarmee kwam hij tegemoet aan de interpellatie van raadslid Rina Simons (PROGenk) die de huidige situatie hekelde op de gemeenteraad van dinsdag 19 november.

Simons was niet te spreken over de dienstverlening. “De laatste trein uit Hasselt is afgeschaft tijdens de weekdagen en er is geen goede verbinding met Antwerpen. Een dergelijk ritje varieert van de één uur en drie kwartier tot drie en een half uur. De loketten zijn enkel nog open in het weekend, de openbare toiletten zijn vergrendeld en de roltrap werkt niet dan wel. Bovendien is er amper sprake van toezichthoudend personeel: er is geen stationschef of perronchef. Mindervaliden moeten meer dan vier uur op voorhand hulp aanvragen, hangjongeren hebben op late uren gemakkelijk toegang tot onveilige plekken en de hygiëne laat te wensen over. Limburg krijg slechts 2 procent van ‘treinbudget’ toebedeeld, terwijl we 8 procent van de bevolking uitmaken.

Treinverbindingen prioritair aan dienstverlening

Burgemeester Wim Dries stelde al langer vragende partij te zijn om de verbindingen vanuit Genk naar de rest van het land te verbeteren. “Maar we hebben hier als lokale overheid helaas weinig impact op”, stelde hij. “We hopen hier, met de komst van de vervoerregio, een sterker signaal te kunnen uitsturen, maar weten nog niet of dit zal lukken. De afgelopen jaren werd er veel geïnvesteerd in het station van Genk. Verder geven we een hogere prioriteit aan betere treinverbindingen dan aan openingsuren van de loketten.”

Dries besloot zijn antwoord met een aankondiging van een overleg met de NMBS in aanwezigheid van de betrokken diensten om deze zaken aan te klaren. “Wij zullen daar ook uw bemerkingen met betrekking tot de dienstverlening aanhalen. Ik engageer mij om voor de aanvang van de volgende gemeenteraad een schrijven te richten aan de NMBS met de gekende vragen.”