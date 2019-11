Gemeenteplein afgesloten voor aftrap carnavalsseizoen Lien Vande Kerkhof

08 november 2019

09u22 0 Genk Het Assers carnavalsseizoen wordt aanstaande zondag weer ingezet met het jaarlijkse evenement ‘And op Now’. De Orde der Asserbakken zet het gemeenteplein op stelten waardoor er een gewijzigde verkeerssituatie van toepassing zal zijn.

Zo zal al het verkeer op zondag 10 november 2019 vanaf 19.00 uur tot maandag 11 november 03.00 uur verboden zijn tussen het kruispunt Dorpsstraat - Bevrijdingslaan en de aansluiting Dorpsstraat - André Dumontlaan, met uitzondering van prioritaire en parkerende voertuigen op de Dorpsstraat. Het kruispunt van de Dorpsstraat en de André Dumontlaan zal alleen toegankelijk zijn voor bewoners en parkerende voertuigen. Het inrijden via de Bevrijdingslaan is niet mogelijk. Bovendien geldt er op vrijdag 8 november vanaf 08.00 uur en maandag 11 november 2019 tot en met 18.00 uur een parkeerverbod op het gehele gemeenteplein.

Frans Theunisz

And op Now is al toe aan zijn zevende editie. Frans Theunisz en La Bamba zorgen als hoofdacts voor de ultieme ambiance.