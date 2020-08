Gemeente voorziet coronaproof alternatief voor Kunstmarkt Emily Nees

13 augustus 2020

12u27 1 Genk De jaarlijkse Kunstmarkt in As zal er dit jaar een beetje anders uitzien. De gemeente voorziet samen met de cultuurraad een coronaproos versie van de zesde editie. Zo wandelen en fietsen de bezoekers door Asserse kunst en natuur. De beeldenroute wordt daarbovenop aangevuld met dialectvoordrachten en muziek van jong, lokaal talent.

“Onze Kunstmarkt trekt elk jaar veel bezoekers”, zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit). “Hen teleurstellen in deze moeilijke coronatijden was voor ons geen optie. Met de Kunstzinnige Beeldenroute bieden we een waardig, artistiek alternatief voor de Kunstmarkt en is de veiligheid gegarandeerd. De veiligheid van onze burgers is en blijft namelijk onze prioriteit.”

De fiets- en wandeltocht, die plaatsvindt op 15 augustus, gaat om 11.00 uur van start. Na registratie aan GSC De Drieschaar kan je op pad gaan. Tijdens een bewegwijzerde route van 20 km (met de fiets) of 5,4 km (te voet) maak je kennis met schilder- en beeldhouwkunst, keramiek en muziek van lokale kunstenaars en artiesten. Zo zal onder meer beeldhouwster Julia Berger aanwezig zijn. Daarbovenop neemt dialectvereniging Veldeke je mee terug in de tijd met voordrachten in het Asserse dialect.

Duwtje in de rug

Met deze alternatieve versie van de Kunstmarkt hoopt de gemeente As zowel de zwaar getroffen culturele sector als haar inwoners een duwtje in de rug te geven. “Onze gemeente heeft elke zomer een bruisend aanbod aan activiteiten en gezellige evenementen”, vertelt schepen van Cultuur Jo Santermans (Voluit). “Door het coronavirus kunnen die dit jaar helaas niet doorgaan. Veiligheid staat voorop, daarom kozen we ervoor om de drukbezochte Kunstmarkt niet te laten plaatsvinden. Maar dankzij de Kunstzinnige Beeldenroute kan je toch in alle veiligheid genieten van de mooie kunst én natuur die er in As te ontdekken valt. Dat geeft hoop”, besluit de schepen.

Wie wil deelnemen aan het event, moet zich inschrijven aan de vrijetijdscampus van GSC De Drieschaar. Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar, zowel op de campus als op de stopplaatsen. Meer informatie vind je op de website van As.