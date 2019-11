Gemeente As keurt basisfinanciering Regionaal Landschap Kempen en Maasland goed Lien Vande Kerkhof

26 november 2019

08u36 0 Genk De Provincie Limburg zal de financiering van zogenaamde ‘Parkgangers’ van de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland beperken tot 60% van de reële kost. Op vraag van het provinciebestuur om de gemeentelijke bijdrage te verhogen zal de gemeente As de bijdrage per Assenaar verhogen.

Vorige week werd tijdens de gemeenteraad de bijdrage per Assenaar vastgelegd op 0,80 euro per persoon, 6.558 euro in het totaal. De gemeente As is al sinds 1990 lid van de vzw Regoionaal Landschap Nemen en Maasland en draagt bij aan diens algemene werking. Een belangrijke dienstverlening van de vzw aan de gemeenten is de inzet van onderhoudsploegen die instaan voor het onderhoud van de toeristisch-recreatieve route. De Provincie Limburg beperkt de financiering van deze ‘Parkgangers’ voortaan tot 60 procent. Het gemeentebestuur van As besliste om voor de periode 2020-2025 bij te springen.

