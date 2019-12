Gemeente As introduceert ‘paalkamperen’ Lien Vande Kerkhof

08 december 2019

15u49 0 Genk Het gemeentebestuur van As wil een locatie uitrusten om paalkamperen mogelijk te maken. Dat staat in het nieuwe meerjarenplan dat de stad vorige week uit de doeken deed.

Paalkamperen of ‘bivakkeren’ is luxeloos en discreet overnachten op een aangeduide plaats in een natuurlijk omgeving. België telt momenteel 44 plekken om te paalkamperen, waarvan slechts twee in Limburg: in Oudsbergen. Het idee werd bedacht voor langeafstandswandelaars en -fietsers die een straal van tien meter van de paal een trekkerstenten mogen opzetten. Het officiële reglement luidt dat kampeerder binnen de 72 uur moeten vertrekken. Water neem je zelf mee en een kampvuur maken is niet toegestaan. Eten klaarmaken op een gasbrander mag wel maar het afval neem je zelf mee naar huis. Het is de bedoeling dat een de boswachter op tijd en stond passeert ter controle.

Toeristische kwaliteiten uitbouwen

“As is een bruisende gemeente”, klinkt één van de slagzinnen in het ambitieuze plan voor de komende vijf jaar. Onder diezelfde noemer wil het gemeentebestuur de toeristische kwaliteiten van de stad verder ontplooien. Naast het uitrusten van een locatie om paalkamperen mogelijk te maken zal ook het inplantingsplan van het Station van As verder worden uitgewerkt. Zo komt er een evenementen- en speelzone en wordt de belevingsroute van de minitrein verder uitgewerkt. Ook wil de gemeente nieuwe toeristische producten en evenementen uitwerken en het zandloperpad in het Oelenderheidebos aanleggen.