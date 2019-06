Gemaskerde mannen plegen overval op tankstation in Zwartberg MMM

06 juni 2019

16u17 0 Genk Een tankstation op de Hoevenzavellaan is woensdagavond overvallen. Drie gemaskerde personen betraden de winkel en gingen ervandoor met geld en sigaretten. Niemand raakte gewond.

Woensdagavond rond 21u20 zijn drie gemaskerde personen binnengevallen in een tankstation op Hoevenzavellaan. Terwijl twee van hen de toegangsdeur in de gaten hielden, eiste een derde persoon het geld uit de kassa. Hij nam ook enkele pakjes sigaretten uit een winkelrek. Het drietal vluchtte te voet weg in de richting van de wijk Driehoeven. Niemand raakte gewond.

Enkele toevallige passanten probeerden de daders tegen te houden maar deze wisten toch te ontsnappen. Politie CARMA kwam onmiddellijk met meerdere ploegen ter plaatse en doorzocht de omgeving maar kon de daders niet aantreffen. Politie CARMA voert verder onderzoek.