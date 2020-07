Geen Zomerkamp deze week Emily Nees

29 juli 2020

17u06 0 Genk Het regent overal afgelastingen, zo ook in Genk. Door de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad omtrent het aantal toegelaten personen op evenementen en de sociale bubbels, voelt de organisatie van Zomerkamp zich genoodzaakt om opnieuw de puzzel leggen. Daarom zullen er deze week voorlopig geen activiteiten meer doorgaan, afgezien van Matinee.

Zomerkamp, een muzikaal alternatief voor de doorgaanse Genkse zomerevents, wordt voor deze week grotendeels gecanceld. Vier verschillende activiteiten kunnen daardoor niet plaatsvinden. Zo zullen fans van BeraadGeslagen het concert, dat normaliter morgen plaatsvond, voorlopig niet kunnen bijwonen.

Zo’n 200 gratis plaatsen waren er beschikbaar. Ondanks dat het aantal in de buitenlucht is toegelaten, past het volgens de organisatie niet meer binnen de nieuwe nationale maatregelen. Zo konden de tafels tot nu toe gereserveerd worden per bubbel, die uit zes mensen mocht bestaan.

Veiligheid voorop

“We gaan ons de komende dagen beraden over hoe het verder moet. Ofwel gaan we het helemaal stilleggen ofwel gaan we het heroriënteren in functie van de maatregelen die op dat moment van kracht zijn. De veiligheid van de Genkenaar gaat altijd voor”, laat schepen van Jeugd Toon Vandeurzen (CD&V) nog weten via sociale media.

Matinee, het zondagse vakantieterras met sfeermuziek gaat deze week wel gewoon door.