Geen traditionele Heidefeesten dit weekend, organisatie komt met alternatief ENL

28 augustus 2020

13u34 0 Genk Corona steekt een stokje voor de 59ste editie van de Heidefeesten in Bret-Gelieren. Geen muzikale optredens, animatie, boekentassenwijding of andere activiteiten dit jaar. Als pleister op de wonde heeft het comité een wandeling uitgestippeld als alternatief.

“Uiteraard kan ons jaarlijkse buurtfeest niet op de normale manier doorgaan”, kondigt het bestuur van de Heidefeesten aan op Facebook. “Om het weekend niet zomaar te laten passeren, hebben we een wandeling door de wijk uitgestippeld. Tijdens de wandeling worden er enkele leuke opdrachten voorzien voor jong en oud.”

“De tocht is ongeveer 5 km lang en kunnen jullie met de eigen bubbel doen tot en met zondagavond. De startplaats ligt op het Piehpelplein. Daar vinden jullie ook een QR-code met alle informatie over de wandeling. Zorg dus zeker dat je gsm volledig is opgeladen.”

Boekentassen zegenen

“De boekentassenwijding is ook één van die mooie tradities van de Heidefeesten, maar ook daarvoor hebben we een oplossing bedacht. Onze opdrachtenwandeling loopt langs de kerk. Zondag 30 augustus, tussen 14 en 17 uur zal pastoor Luc buiten aan de kerk staan om boekentassen te zegenen.”

“Hopelijk genieten jullie van deze 59ste Heidefeesten en zien we jullie volgend jaar terug in de ‘Heidebittent’ voor een spetterende 60ste editie van de Heidefeesten.”