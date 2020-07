Geen pv’s opgemaakt tijdens eerste weekend van mondmaskerverplichting in Genk-centrum

Genk

Sinds zaterdag gelden er bijkomende regels omtrent het dragen van een mondmasker. Daarbovenop is het in verschillende steden en gemeenten verplicht om een mondkapje aan te doen in drukke winkelstraten, zo ook in Genk . “Uit de controles kunnen we grotendeels vaststellen dat mensen zich houden aan de nieuwe maatregelen”, zegt Marleen Smeyers, woordvoerder van politiezone CARMA.