Geen overrompeling in LaBiomista, het geesteskind van Koen Vanmechelen

07 juli 2019

10u00 0 Genk Vlaams minister van toerisme Ben Weyts vindt LaBiomista een durf-project, bioloog Dirk Draulans spreekt van een ideeëntuin die bezoekers doet nadenken over natuur, kunst, wetenschap, mens en dier. Een overrompeling was het niet op de eerste dag. Er stonden geen lange rijen aan The Ark, het in het oog springende onthaalgebouw van het project, dat op de fundamenten van de mijn en de zoo van Zwartberg gebouwd werd. “Het komt ons goed uit, we kunnen vrij rondlopen in het park”, vinden Dominik Neven en z’n zoon Gorik uit Hasselt.

“Hier krijgt de natuur z’n vrije gang, ze is er niet opgesloten”, laat Gorik horen. “Ook de dieren zitten niet in een kooi gevangen. Er is veel respect voor de natuur en de dieren. Of het park bij het grote publiek zal aanslaan? Het park moet nog groeien maar het heeft potentie. We komen terug.”

Het uitgangspunt bij de nieuwe attractiepool is de betrokkenheid van de wijk Zwartberg met Labiomista. “We hebben het gevoel dat we terug naar de zoo gaan”, vertellen Adelina Lucchesi en haar echtgenoot Niels Detiege.“Het is geen dierentuin. Hier krijgt de natuur terug de aandacht die ze verdient. We vinden er rust. Het is een bezinningspark waar je nadenkt over hoe we met de natuur, de dieren en de mensen omgaan. Het park is nog niet af. We komen terug om te zien hoe het evolueert. Je kan niet verwachten dat nu al een stroom bezoekers naar hier komt. Het park is pas open, geeft het wat tijd.” Koen Vamechelen verdient een pluim, stellen Veerle Vervloet, haar man Jan Voet en hun zoon Thor uit Mechelen. “Hij opent een park, niet om zichzelf te verrijken, maar hij laat de buurt een graantje meepikken. Een deel van de entreegelden vloeit terug naar de buurt”, werpen ze op. “Het is geen commercieel park, het is niet ingericht voor een massa toeristen.”

Voor Emma Rubens uit Antwerpen is LaBiomista één grote verrassing. “Het heeft verborgen hoeken om in rond te dwalen”, verklaart ze. “Het is een plek waar iedereen die het bezoekt z’n ei in kwijt kan. Ik komt terug omdat de site nog zal veranderen.” Michel Ferrara komt speciaal vanuit New York, waar hij woont, overgevlogen om het park te verkennen. “Het is interactief voor de bezoekers. In de VS denken de parken maar aan één zaak: veel geld verdienen! Hier primeert niet het commerciële. Het park laat je nadenken over onze relatie met de natuur, de kunst en de dieren.”Voor Patrizia Bardoscia is de terugkeer naar de plek waar ooit de zoo van Zwartberg was puur nostalgie. “Hier lag feestzaal Safari waar m’n zussen hun bruiloftsfeest hielden, en als kind kwamen we hier spelen. Ik heb er vele mooie herinneringen aan overgehouden. En ik ben blij dat de site nu terug nieuw leven wordt ingeblazen. LaBiomista is een goed voor Zwartberg, het gaat onze wijk een boost geven. Het is een stadspark 2.0", besluit ze.