Geen extra ondergrondse

afvalcontainers in Genk LXB

19 juni 2019

11u00 2

Zo’n 800 Genkenaren hebben op initiatief van bewoners van appartementen en de Pvda van Genk een petitie gehouden en overhandigd aan het stadsbestuur. Hierin vroegen ze méér ondergrondse afvalcontainers voor mensen die een appartementsgebouw wonen. “We zijn nu een jaar later, en ik vraag nu een stand van zaken”, stelde Gaby Colebunders, de enige verkozene voor de Pvda in de gemeenteraad van Genk. Burgemeester Wim Dries (CD&V) somde de locaties op waar in 2017 en 2018 afvalcontainers zijn geplaatst: Hooiweg, De Dries, de Staatstuinwijk, Azalealaan, Omlooplaan, Nieuwe Kempen, Achterstraat en de Bijlkesstraat. Daarnaast zijn er twee afvalstraten geplaatst op de Zomereikstraat. Op korte termijn worden geen extra ondergrondse afvalcontainers voorzien in Genk. “OVAM (Openbare Afvalstoffen Maatschappij) is tijdelijk gestopt met het verlenen van subsidies”, legde Wim Dries uit. “We bereiden wel een nieuwe nota voor inzake het totale afvalverhaal.” Tot slot lie thij nog weten dat dit jaar nog glabolsites voorzien zijn op de Torenlaan en dat een onderzoek loopt naar afvalstraten op de burgemeester G. Bijnenslaan.