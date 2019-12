Gedeputeerde Ben Lambrechts stelt plannen PLOT in Zwartberg voor op provincieraad Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

09u15 0 Genk Gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) deed woensdagavond officieel zijn plannen voor de uitbreiding van het PLOTS in Zwartberg uit de doeken. Twee weken geleden berichtte onze krant al dat Provincie Limburg Opleiding en Training in Zwartberg, het PLOT, de komende jaren verder wordt uitgebouwd.

Gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) gaf woensdagavond tijdens zijn beleidsverklaring in de provincieraad te kennen er naast een oefenhal een nieuw gebouw zal komen voor de administratie en de theorielessen. Het hoofdgebouw met de administratie en cursuslokalen was tot nu toe ondergebracht in een voormalig mijngebouw, dat helemaal versleten blijkt. “Bovendien willen we op dezelfde locatie een oefengebouw zetten voor honden gespecialiseerd in het opzoeken van slachtoffers in het puin”, zegt Lambrechts. “Dat doen we samen met de stichting Vikcy en Alexis, een organisatie opgericht door families van twee slachtoffers van de gasontploffing en instorting in Luik tien jaar geleden.”

Het PLOT bundelt de opleidingen politie, brandweer en ambulancepersoneel. Samen met de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) gaat de provincie ook op zoek naar firma’s actief in de beveiligingssector die zich bij het PLOT in Zwartberg kunnen voegen.