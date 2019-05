Gedaanteverandering Schansbroek,

een open groen park met beleving LXB

31 mei 2019

00u00 0 Genk Het Schansbroek in de directe omgeving van de vroegere site van de André Dumontmijn in Waterschei (nu het Thor Park) lag er verloederd bij. Nu is het een open en grondig opgewaardeerd buurtpark geworden waar niet enkel verenigingen gehuisvest zijn. Ook is het een plek waar mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. De gedaanteverandering is het resultaat en het voorbeeld van een mooie samenwerking van de stad Genk met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die instond voor de herinrichting van het park. “Van bij de start van de make over werd de buurt betrokken bij de ontwikkeling van het park”, licht Karel Stevens van de VLM toe.

Ingrepen

De ingreep in het gebied was noodzakelijk. “Het was een grijs gebied”, bekent hij. “Het werd gebruikt als een sluikstort. Hangjongeren zorgden voor overlast en véél criminaliteit. De Schans (een plek met aarden omwalling waarin mensen zich met al hun hebben en houden terugtrokken voor plunderende troepen) was niet meer te zien. Hij was verwilderd. Ook de volkstuintjes moesten onder handen genomen worden.” Vandaag is het park grondig veranderd.

Beleving

“Het is nu een oase van groen en rust”, vult de schepen van milieu Toon Vandeurzen aan. “Er is veel te beleven. Schansbroek gaat bruisen. Er is een speeltuintje aangelegd. Vijvers zijn opengemaakt. Aan de volkstuintjes zijn nagelnieuwe tuinhuisjes rechtgezet. Er is een petanquebaan. Het voetbalplein werd verhoogd en gedraineerd. En vooral, de Schans is terug zichtbaar. Je kan de schans oversteken op een brug van waarop je een mooi zicht hebt over de schans en omgeving.”

Landinrichting

Schansbroek was onderwerp van een landinrichtingsproject. “In het gebied ontspringt de bron van de Stiemer (een beek) en maakt deel uit van de Vallei van de Stiemerbeek, een erkend natuurreservaat”, legt burgemeester van Genk Wim Dries uit. “Het sluit aan op een ander natuurgebied, de Weyers. Beiden zorgen voor een blauwe en groene ader in de stad.” Schansbroek ligt in een mijnverzakkingsgebied. “Het betekent dat het water niet meer op een natuurlijke manier kon wegvloeien”, licht Thomas Lemmens van de VLM toe. “We hebben het water naar een hoger gelegen gebied gepompt. We hebben twee bufferbekkens gebouwd om overtollig water op te vangen. Momenteel wordt in de Hornzee (een gebied achter Schansbroek) een bestaande vijver geruimd. Het slib wordt eruit gehaald waarna hij terug vol loopt en de natuurlijke vegetatie hersteld wordt.”

