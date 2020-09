Gaby Colebunders (PVDA) herdenkt zijn ‘grootste mentor’ Jef Ulburghs ENL

01 september 2020

11u05 1 Genk 31 augustus 2020 is een dag die Gaby Colebunders (PVDA) niet zomaar aan zich voorbij liet gaan. Het is namelijk tien jaar geleden dat Jef Ulburghs, priester en politicus, het leven liet. “Maar voor mij zal hij nooit écht sterven”, klinkt het.

Op 88-jarige leeftijd liet politicus en priester Jef Ulburghs het leven. “Maandag is het precies tien jaar geleden dat mijn grootste mentor stierf”, schrijft Gaby Colebunders (PVDA) op Facebook. “Sterven is veel gezegd, daar hij nooit echt zal sterven. Hij zal namelijk altijd een voorbeeld blijven voor velen onder ons.”

“Jef, ik herinner me je laatste woorden nog naar mij toe. ‘Gaby, blijf wie je bent’, zei je. ‘Blijf actief tussen het volk en blijf vechten voor de rechten van de allerzwaksten in onze samenleving. Zet geen stap achteruit en zorg dat je zo sterk mogelijk staat met je volk. Je bent een gast uit de cité en een vakbondsman in hart en nieren. Vergeet nooit waar je vandaan komt. En als je blijft strijden, dan ben ik er zeker van dat ze met jullie rekening moeten gaan houden. Daar slechts één iemand het laatste woord heeft en dat zijn de mensen’, vertelde je.”

“Je bent er niet meer om me raad te geven, maar één ding weet ik wel: er staat een heel team klaar om jouw woorden verder te laten klinken. Nu meer dan ooit”, besluit Colebunders.