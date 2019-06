Fruitmarkt omgevormd tot een Jardin Local op Genk on stage LXB

28 juni 2019

12u00 0 Genk Kleinschaliger, gezelliger, beleving en meer lokale bands en artiesten op de podia van Genk on stage. Het zijn de krachtlijnen van een nieuwe koers die Toon Vandeurzen, de schepen van Evenementen, met de stad vaart. De omvorming van de Fruitmarkt tot Jardin Local getuigt van de nieuwe aanpak. “Vroeger was het een grijze betonvlakte”, laat de schepen horen. “Nu maken we er een sfeervolle binnentuin van waar sfeer en beleving centraal staan.” Op de Fruitmarkt staat ook een kleiner podium waar veel lokale artiesten optreden.

De Fruitmarkt ziet eruit als één grote bloementuin. “Medewerkers van Genk in Bloei die de bebloeming van de balkons en voortuinen in de stad stimuleert, heeft de Fruitmarkt aangekleed met 1.500 potten met levende bloemen”, legt de schepen uit. “De planten zijn gekweekt door Zorghoeve Sint-Jansberg uit Maaseik. Daar houden volwassenen met autisme zich op een zinvolle manier bezig met allerlei activiteiten. Ze vinden er rust in een plattelandsomgeving, ver van alle drukte. Jaarlijks kweken ze meer dan 600.000 eenjarige bloemen voor tuincentra, particulieren, veilingen en steden.” De houten constructies waar festivalgangers kunnen chillen en luisteren naar muziek komen van Strongbow, een leverancier van fruitige bieren. De Winterslagstraat brengt als Casa Koktel (Genker dialect voor cocktails) de bezoekers naar vakantiesferen met cocktails en palmbomen. Meer info op pers@genkonstage.be.