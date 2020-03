Frontale klap aan Genkersteenweg, inzittenden bevrijd door brandweer Marco Mariotti

04 maart 2020

12u09 0 Genk Op de Genkersteenweg in Hasselt is woensdagvoormiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. De brandweer moest massaal uitrukken en bevrijdingsoperaties uitvoeren op twee voertuigen.

Om nog onduidelijke reden botsten twee wagens op elkaar in. De inzittenden moesten worden bevrijd door de brandweer. Ook een MUG-arts en meerder ambulances snelden ter plaatse. Meerdere personen werden zwaargewond afgevoerd, maar over hun toestand bestaat nog geen duidelijkheid. Er zou in eerste instantie niemand kritiek zijn.

De Genkersteenweg is in beide richtingen afgesloten en er loopt een omleiding via de Borggravevijversstraat in Hasselt. Later meer.