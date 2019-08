Francesco Patera, de Rocky Balboa van Waterschei: “Alle nationaliteiten leven hier door elkaar, heerlijk toch!” Dirk Selis

09 augustus 2019

16u05 0 Genk De Italiaans-Belgische bokser Francesco Patera (26) uit het Genkse Waterschei is goed op weg om wereldkampioen te worden. Eind juni verdedigde hij in Milaan met succes zijn Europese titel bij de lichtgewichten. Zo wordt hij wel eens de Rocky Balboa van Waterschei genoemd. Wij spraken met de 26-jarige Francesco over zijn Genk.

La Botte

“In dit Italiaanse restaurant komt chef Peppe Giacomazza iedereen op een Siciliaanse manier begroeten, met alle nodige knuffels en begroetingen. Ik ben verzot op pasta’s, vooral zijn ‘pasta allo scoglio’ (met zeevruchten, red.) is verrukkelijk. Maar met mate natuurlijk. Voor een lichtgewicht moet je onder de 61,237 kg wegen. Ik moet dus goed zien wat ik eet. Het is niet de bedoeling dat ik plots bij de zwaargewichten zit.”

Europalaan 99, 3600 Genk

Turkse kapper

“Als profbokser volg ik elke dag een strak schema. ’s Morgens ga ik lopen in de Genkse bossen, daarna fris ik mij op en ga ik vaak een koffietje drinken in de Sweet Coffee, waar mijn vriendin Vanessa werkt. Genk is een leuke stad om in te wonen. Zo ben ik vaste klant bij mijn Turkse kapper Mithat in de Stalenstraat. Alle nationaliteiten leven hier door elkaar, heerlijk toch!”

Stalenstraat 161, 3600 Genk

De versmarkt in de Vennestraat

“Al bijna twintig jaar kan je op zaterdagvoormiddag inkopen doen op de versmarkt in de Vennestraat. Wat in 2000 begon met maximum twintig kraampjes ter hoogte van de oude cinema, is uitgegroeid tot een waar begrip in de regio. Hoewel je er bijvoorbeeld ook textiel- of bloemenkraampjes vindt, draait de versmarkt hoofdzakelijk rond eten. Iedereen weet dat je op de versmarkt van het hele Middellandse Zeegebied kunt proeven.”

Vennestraat, 3600 Genk

C-mine

“Het is echt indrukwekkend wat ze van C-Mine hebben gemaakt. Zowel in als rond de voormalige mijngebouwen is er heel wat te doen. Ken je bijvoorbeeld C-mine expeditie, een ondergronds belevingsparcours? Een aanrader voor wie het rijke mijnverleden van Genk wil ontdekken. Je kan er ook verschillende voorstellingen volgen in het cultuurcentrum, een open huis voor de hele familie met een topaanbod theater, dans, muziek, comedy, literatuur... voor de hele familie.”

C-Mine 10, 3600 Genk

Met de Vespa langs de Mijnstreek

“Elke grote Italiaanse stad heeft het gans jaar door ‘last’ van een wespenplaag. We hebben het hier dan niet over de zoemende insecten, maar over de snorrende scooters die het straatbeeld vullen, de Vespa’s. Ook hier kan je onze prachtige Mijnstreek nu al een tijdje via de Vespa ontdekken. Vespadiscovery heeft verschillende routes en arrangementen in de aanbieding om lekker een dagje te genieten van onze Limburge mijnstreek omringd door onze ongerepte natuur.”

Wildekastanje Laan, 3600 Genk

LABIOMISTA

“LABIOMISTA is ook echt de moeite. Op het terrein van de voormalige zoo van Zwartberg heeft kunstenaar Koen Vanmechelen met steun en samenwerking van de stad Genk LABIOMISTA uitgebouwd. Het is een ode aan de mix van het leven, volgens de kunstenaar. De helft bestaat uit vrije natuur. Op het terrein werden een studio en The Battery, het hart van z’n werking, met aanvullend een serre en een arendskooi, gebouwd. Verder is er nog de statige en mooi gerestaureerde directeurswoning van de vroegere mijn en zoo van Zwartberg en het paviljoen The Ark. The Battery en The Ark zijn trouwens ontworpen door de bekende Italiaanse architect Mario Botta.”

Marcel Habetslaan 50, 3600 Genk