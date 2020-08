Fractieleider CD&V Genk reageert op kritiek N-VA rond tijdelijke slachtinrichting: “Topic wordt gebruikt om te polariseren” ENL

01 augustus 2020

14u17 0 Genk N-VA Genk beweerde eerder deze week dat burgemeester Wim Dries (CD&V) gezegd zou hebben dat men met drie mensen naar de tijdelijke slachtinrichting mocht trekken. De oppositiepartij riep dan ook op om de tijdelijke slachtvloer op vrijdag te verbieden. Volgens de burgemeester zelf was die stelling foutief en mochten mensen één begeleider meenemen indien nodig. Nu springt ook fractieleider Sara Roncada (CD&V) op kar. “Wij zouden aan onze collega’s willen vragen om informatie op voorhand te controleren alvorens naar ons uit te halen.”

“Woensdag zei burgemeester Wim Dries zelf in de krant dat mensen die met een schaap naar de slachtplaats komen twee mensen mogen meenemen. Na de reactie van onze partij blijkt die maatregel opeens van de pot gerukt”, hekelt N-VA Genk op de eigen Facebookpagina.

“Verzonnen door de N-VA, volgens Dries. Hoe erg kan je liegen als burgemeester? Burgemeester, je hebt het gewoon zelf gezegd. Je mag gerust toegeven dat je op één dag tijd je maatregel hebt aangepast na onze forse reactie. Maar doen alsof het nooit waar is geweest, dat is de waarheid geweld aandoen.”

De burgemeester liet aan onze krant al weten dat mensen maximaal met twee personen naar de slachtplaats mochten komen. “We vragen om alleen naar de daar te trekken, maar weten uit ervaring dat het vaak mensen van de eerste generatie zijn die ernaartoe komen. Zij zijn vaak moeilijk te been en kunnen het schaap niet alleen dragen. Een tweede persoon zorgt dus voor begeleiding indien het niet anders kan, dat staat ook zo in de slachtbrief die ze ophalen in het stadhuis”, zei hij toen.

Geen aparte regels

Ondertussen heeft ook fractieleider van CD&V Genk Sara Roncada gereageerd op de kritiek van N-VA. “Blijkbaar zijn we weer in een situatie terechtgekomen waarbij het topic gebruikt wordt om vanuit politieke hoek te polariseren”, zegt ze in een videoboodschap. “Wij willen hier even zeggen dat Wim Dries geen leugens heeft verteld en dat hij de maatregelen niet heeft aangepast na de reactie van de oppositiepartij.”

“Hij heeft nooit gezegd dat je met drie mensen tegelijk naar de slachtplaats mag gaan. Reeds op 28 juli werd hierover een beslissing genomen, waarin duidelijk gesteld werden dat er maximum twee personen samen mochten komen indien nodig.”

“Wij zouden aan onze collega’s willen vragen om informatie op voorhand te controleren en foutieve citaten uit een krant te dubbelchecken alvorens naar ons uit te halen. Wij moeten hier allemaal samen doorheen. Wij maken geen aparte regels voor bepaalde bevolkingsgroepen. En we treffen geen aparte maatregelen voor bepaalde festiviteiten. We zijn allemaal Genkenaren en moeten dezelfde inspanning leveren.”

“Nog even doorbijten. Houd jullie aan de regels. Wees verdraagzaam en probeer ondertussen ook te genieten met jullie bubbel van een fijne zomer in Genk”, sluit ze af.