Fotografen laten zich inspireren

door landschapskunst in Genk LXB

08 juli 2019

12u00 0 Genk Rond 1840 was Genk the place tot be voor landschapsschilders. Ze ontdekten het Kempische heidelandschap in en rond Gen(c)k dat uitgroeide tot een station d’artistes. Ze vereeuwigden de eindeloze heide, de spiegelende vijvers en statige mastbossen op doek en papier. Met de komst van de mijnen bleven de kunstenaars stilaan weg. Nooit helemaal! Dat bewijst de expo LNDSCHP zkt KNSTNR/FTGRF. Of: Landschap zoekt kunstenaar-fotograaf! Emile Van Doren, naar hem is het museum in Genk genoemd, en Armand Maclot groeiden uit tot iconen van de landschapskunst in Genk. “Het verhaal van Genk als kunstenaarsoord stopt niet bij hen. Lokale kunstenaars namen het roer over, verenigden zich en stichtten ondermeer het kunstonderwijs in Genk”, zegt Kristof Reulens, conservator van het Van Dorenmuseum.

Fotografen

Schepen van cultuur Anniek Nagels vervolgt: “Genk loopt over van artistiek talent. De titel van de expo is ook de oproep die we deden naar lokaal fotografietalent. Negen fotografen reageerden en lieten zich uitdagen om zich vier seizoenen lang door het Genkse landschap te laten inspireren. Het resultaat tonen we in een zomerse wandelroute door het Molenvijverpark, tussen het Heempark en het Emile Van Dorenmuseum.”

Lokaal talent

Niet alleen in open lucht, maar ook in het Van Dorenmuseum gingen lokale talenten aan de slag met het landschap. Anniek Nagels: “Studenten van Studio ARK&D van de Genkse Academie voor Beeldende Kunst en Media gingen in dialoog met landschapskunst uit onze eigen museumcollectie.” Volgens Kristof Reulens traden ze in de voetsporen van andere hedendaagse kunstenaars die werk creëerden tijdens een residentie in het Van Dorenmuseum. De expo loopt nog tot 15 september. Van 23/6 tot 15/9. Meer info op www.emilevandorenmuseum.be