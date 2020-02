Fotograaf legt gevolgen van industrialisering in Genk vast: “Klassieke fotografie volstaat niet om de problematiek van vervuiling in beeld te brengen” Emily Nees

20 februari 2020

17u48 0 Genk De Hasseltse fotograaf Kristof Vrancken (38) wil met zijn fotoreeks genaamd ‘In Transit’ de restanten van de voormalige Ford-site en de industrialisering in Genk aan de man brengen. Dat deed hij in het kader van zijn doctoraatsproject. Zijn oeuvre leverde hem al een plek op de shortlist van de ‘Sony World Photography Awards’, één van ’s werelds grootste fotowedstrijden.

Kristof Vrancken (38) zocht voor zijn doctoraatsproject ‘The Sustainist Gaze’ naar nieuwe manieren om de industriële overblijfselen van Genk zichtbaar te maken. Een van zijn werken die daaruit resulteerden, is ‘In Transit’. “De naam wijst erop dat het landschap in en rond Genk constant in transitie is”, vertelt Kristof. “Al van voor 1900 is de stad in beweging. Zo trokken de mijnen veel nieuwe inwoners aan en werd het gebied vervolgens geïndustrialiseerd. Nadat ze gesloten werden, bleven de tekenen ervan nog heel sterk aanwezig. En die tendens intrigeert mij.”

Kristof besloot om iets te doen met zijn gezonde interesse voor ecologie. “Ik ben van kleins af aan al gebeten door organische processen en fotografie”, vertelt Kristof. “Voor mijn doctoraatsproject wilde ik die twee combineren. Maar ik vond dat de klassieke vorm van fotografie niet volstond om de problematiek van pollutie in beeld te brengen”, geeft hij toe. “Daarom ben ik in de geschiedenisboeken gedoken en heb ik gezocht naar andere atypische technieken”, zegt de fotograaf.

Bewustwording

“Door onderzoek te doen heb ik gemerkt dat planten erg onderhevig zijn aan stress door de klimaatopwarming. Dat was op de site van Ford niet anders, omdat die sterk vervuild is door zware metalen. De organismen nemen dat in zich op.” Uiteindelijk kwam Kristof op het idee om het plantenmateriaal zelf te verwerken tijdens het ontwikkelen van de beelden. “Ik heb gekozen voor een ontwikkelingsproces uit 1840, genaamd anthotype. Hierin heb ik emulsies, die gewonnen zijn uit de resten van planten die groeiden op de site, verwerkt. De extracten zijn dus onderhuids aanwezig.”

Op die manier wordt de aantasting van de ondergrond pas echt tastbaar voor de toeschouwers. “Voor mij is het heel belangrijk dat mensen gaan nadenken over onze levenswijze en de manier waarop we omgaan met de natuur. Ik hoop bewustwording te creëren rond de klimaatproblematiek. Dat kan alleen maar als mensen zich verbonden voelen met mijn werk.”

Ford Genk

Ook de landschappen op de foto’s kunnen zorgen voor een connectie. Zo heeft Kristof de fabriek door de jaren heen gecapteerd. “Als kleine jongen had ik al veel interesse in de Ford-gebouwen. Aangezien mijn papa er werkte in de jaren 80, mocht ik er binnen om foto’s te schieten. Jaren later ging ik weer op bezoek, maar ditmaal om een half slapend interieur vast te leggen. De sluiting was net aangekondigd en dat was natuurlijk te merken aan de sfeer. Voor deze reeks besloot ik opnieuw terug te keren. Daar trof ik dan een gebouw in afbraak aan.”

Ford Genk heeft dan ook veel betekend. “Ondanks de impact op het milieu, was de fabriek ook enorm belangrijk op socio-economisch vlak. De wisselwerking tussen de mens en de natuur is dus altijd heel dubbel. Ik hoop dat over te brengen in mijn beelden.”

‘In Transit’ heeft alvast wat losgemaakt bij de juryleden van de Sony World Photography Awards. De fotoreeks werd namelijk geselecteerd uit meer dan 340.000 inzendingen en zal vanaf 17 april te zien zijn in een expo in London. “Ik ben enorm blij met die prestatie. Genk staat zo samen met mij in the picture”, sluit hij af.