Foorkramers trakteren Genkse woonzorgcentra en kinderopvanginitiatieven op tablets en lekkers Emelie Wojcik

18 april 2020

18u14 0 Genk De Verenigde Foorkramers van de Genkse 1 meikermis hebben tien tablets aan Genkse woonzorgcentra geschonken. Ook de Genkse kinderopvanginitiatieven ontvingen een leuke traktatie.

Door de coronacrisis kunnen de festiviteiten van de Genkse 1 meiviering niet doorgaan. Daardoor valt ook de bijhorende kermis in het water. Toch blijven de foorkramers niet bij de pakken zitten. “Voor de foorkramers zijn het momenteel onzekere tijden, ook wij zitten namelijk zonder inkomsten”, zegt Steve Severeyns van de Verenigde Foorkramers. “Maar omdat wij als foorkramers het gewend zijn om vreugde te brengen, willen we dat ook in deze donkere tijden blijven doen. Vandaar deze solidariteitsactie. Zo kunnen de bewoners van de zorgcentra videobellen met familie of vrienden. Dat kan iemands dag opvrolijken.”

Naast de schenking aan de Genkse woonzorgcentra, doneerden de foorkramers ook een arsenaal knuffeldieren en een aantal suikerappels aan de Genkse kinderopvanginitatieven.