Fietsers aangereden in Genk en Oudsbergen MMM

05 september 2019

16u47 0 Genk Donderdagmiddag zijn twee fietsers gewond geraakt bij twee ongevallen in Genk en Oudsbergen.

Rond 12 uur botsten in een auto en een fietser op het kruispunt van de Torenstraat met de Kerkstraat in Oudsbergen. Een 58-jarige vrouw uit Oudsbergen raakte hierbij gewond.

Niet veel later rond 12.45 uur gebeurde hetzelfde op de Sint-Lodewijkstraat in Genk. Daarbij raakte een 17-jarige fietser uit Genk gewond. Niemand verkeerde in levensgevaar.