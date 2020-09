Fietsende kinderen basisschool De Schom krijgen beloning ENL

16 september 2020

15u04 0 Genk Stad Genk lanceert vandaag het fietsproject ‘High Five’ in basisschool De Schom in Termien. De fietsen van de deelnemende kinderen krijgen een tag die hun fietsgedrag registreert. Hoe meer ze van en naar school rijden, hoe meer virtuele munten ze ontvangen. Die kunnen ze later inruilen voor prijzen. “Zo stimuleren we kinderen spelenderwijs om veilig en milieubewust naar school te komen.”

“Fietsen is gezond, en bovendien zorgen minder uitlaatgassen rondom de school voor een gezondere omgeving voor alle kinderen”, zegt schepen van Mobiliteit Michaël Dhoore. “Grote wagendrukte kan ook voor onveilige situaties zorgen. Daarom willen we zoveel mogelijk kinderen stimuleren om vaker met de fiets naar school te komen.” En dat wil de stad doen met het ‘High Five’-project. “Voor het eerst kunnen we effectief objectief registreren welke kinderen wanneer met de fiets naar school komen.”

Virtuele munten

Stad Genk werkt voor daarvoor samen met technologiebedrijf Aptus. Authier Degryse, projectverantwoordelijke Aptus: “Ieder kind krijgt vandaag een zogenaamde ‘RFID-tag’ aan zijn of haar fiets. In de fietsenstalling hangt een fietsenteller. Iedereen die met zo’n tag de fietsenstalling binnen fietst, wordt geregistreerd. De fietstag zelf wordt niet getraceerd, het begin- en eindpunt blijft dus onbekend. Per registratie ontvangt de leerling tien virtuele muntjes. De duurzame verplaatsing wordt ook automatisch doorgestuurd naar een online platform. Daarop kunnen ze nog meer munten verzamelen en ook de duurzame verplaatsingen van hun klas volgen.”

“Uit studies blijkt dan ook dat beloond worden voor goed gedrag op lange termijn leidt tot gedragsverandering”, vult Peter Walbers aan, directeur van basisschool De Schom. “Daarom gebruiken we in dit project virtuele muntjes, die ze nadien kunnen inruilen voor echte prijzen zoals zwembeurten of filmtickets. Kinderen kunnen sparen voor een duurdere beloning, of meteen de muntjes inzetten voor een kleinere beloning. Op die manier leren ze ook omgaan met waarde. Een uniek project waar wij als school dus graag in mee stappen, met veel dank aan de leerkrachten die dit project trekken en ten volle ondersteunen.”

Gamification

“Het concept voor veilig en duurzaam schoolverkeer baseert zich op ‘gamification’: het inzetten van spelelementen om gebruikers te motiveren en hun ervaring te verrijken. In deze stimuleren we kinderen dus spelenderwijs om veilig en milieubewust naar school te komen”, besluit schepen Dhoore.

De actie loopt tot aan de kerstvakantie. Als het proefproject effectief resulteert in een aanzienlijke verhoging van het aantal fietsverplaatsingen, kan het uitgebreid worden naar andere Genkse scholen.