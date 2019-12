Fietsbiebs in Limburg groot succes. “Minstens vijf nieuwe vestigingen op komst in 2020." Lien Vande Kerkhof

31 december 2019

07u45 0 Genk De Fietsbiebs in Limburg zijn een oprukkend succes. Na vestigingen in Diepbeek, Genk, Ham, Pelt en Oudsbergen mogen tal van andere Limburgse gemeenten zich in 2020 aan een uitleenpunt voor kinderfietsen verwachten. In 2019 maakten zo’n 500 kinderen in de provincie gebruik van een fiets uit een fietsbieb.

Als je Bart Bijnens, initiatiefnemer van het project in Limburg vraag naar het geheim antwoordt hij resoluut ‘het gemengd publiek’. “Omdat de Fietsbieb er niet enkel is voor kansarmen, durft die groep wél zonder enige schroom over de vloer te komen”, vertelt de stafmedewerker van beweging.net. “Wie er hier verder zoal een kinderfiets komt lenen? Grootouders die het handig vinden om zelf een fiets in huis te hebben, maar het overdreven vinden om te investeren in een splinternieuw exemplaar bijvoorbeeld. Of mensen die bewust bezig zijn met duurzaamheid en hun kinderen willen leren dat het niet nodig is om altijd te streven naar exclusieve spullen. Kinderen die hier een fiets komen kiezen doen dat vaak ook met een volledig andere mindset. Ze weten maar al te best dat ze geen catalogus kunnen doorbladeren op zoek naar het ideale modale of hun favoriete kleur. Het aanbod is wat het is, en dat werkt prima.”

Zelden met lege handen naar huis

Want volgens Bart gaat er zelden iemand met legen handen naar huis. “Het is opvallend dat er bijna nooit iemand één van onze fietsbiebs verlaat zonder nieuwe aanwinst”, merkt hij op. “Het moet dan al bijna gaan om een razend drukke dag waarop al de modelletjes voor die leeftijdscategorie de deur uit gingen.” Het ‘fietsbiebconcept’ kwam aanvankelijk overwaaien uit Nederland en kreeg in 2015 ook voet aan de grond in West-Vlaanderen. Na geslaagde vestigingen in de Antwerpse Kempen werd Bart er als stafwerker van beweging.net op uitgestuurd om het draagvlak in Limburg te verkennen. “Maar dat zat vrijwel meteen goed”, benadrukt hij. “In Riemst gaat er een nieuwe fietsbieb open op 22 februari. Momenteel zijn vrijwilligers volop bezig met de opstart. Ook in Kortessem, Beringen en Maaseik vinden concretere voorbereidingen plaats. En in Houthalen-Helchteren bekijken we momenteel de mogelijkheden.”

167 kinderfietsen verdeeld in Genk

De grootste Limburgse fietsbieb huisvest momenteel in Genk. Verantwoordelijke Jan Fabry blikt tevreden terug op 2019. “We hebben dit jaar 167 fietsen verdeeld, een mooie start van het project”, vindt hij. “En we willen het volgend jaar natuurlijk alleen maar beter doen. Het systeem is heel eenvoudig: per jaar betaal je 20 euro lidgeld. De waarborg voor een fiets kost nog eens 20 euro, maar die krijg je natuurlijk weer terug zodra je de fiets inlevert of moet je niet opnieuw betalen wanneer je de fiets ruilt voor een groter formaat. Wie een kinderfiets op overschot heeft die in goede staat verkeert kan contact met ons opnemen of het exemplaar naar één van onze vestigingen brengen. In ruil ontvang je hiervoor een waardebon goed voor 1 jaar fietsgeld. Én je maakt er iemand ongetwijfeld héél erg blij mee!”

De fietsbieb in Genk is open op zaterdag 4 januari tussen 14 en 16 uur op de Klokkuil 9 in Genk centrum.

https://www.fietsbieblimburg.be/