Fietersbond bekroond met prijs

in de go with the velo-wedstrijd LXB

29 mei 2019

12u00 0

De fietsersbond van Genk is in de prijzen gevallen. De vereniging nam deel aan de wedstrijd die liep onder het motto: hashtag gowiththevelo- wedstrijd! Het is een organisatie van de Cera-stichting, de bank KBC en Mobiel 21. De fietsersbond diende een voorstel in om de mensen, die met de fiets van en naar school of het werk gaan, extra in de picture te plaatsten. Bij de initiatiefnemers van de wedstrijd liepen 222 inzendingen binnen. Tien onder hen kaapten de hoofdprijs weg, goed voor een gratis foodtruck-evenement en een geldbedrag van 1250 euro. En bij de 10 winnaars hoorde ook de Genkers fietsersbond. De laatste heeft al acties lopen om de fietsers in de kijker te plaatsen. “Zo kiezen we de fietser van de week, en nu gaan we naar aanleiding van het winnen van de prijs verder brainstormen om dat idee verder uit te breiden”, reageerde Jan Fabry, voorzitter van de bekroonde fietsersbond. “Zo leeft bij ons het idee om fietsers die de auto thuislaten en voortaan de fiets gebruiken om zich te verplaatsen op schermen in het Genker shoppingcenter te tonen. Ook denken we eraan hetzelfde te doen op de digitale borden die automobilisten verwijzen naar de parkings in de stad”, vult Jan Fabry aan. “We willen ook méér mensen op de fiets krijgen. Dat vergt een mentaleitsverandering”, aldus de voorzitter van de fietsersbond. “De auti is voor velen een statussymbool. Wel, dat moet ook kunnen voor fietsers.”