Feestelijke opening van nieuwe Albert Heijn in Shopping 1 Lien Vande Kerkhof

06 november 2019

14u18 2 Genk De nieuwe Albert Heijn in Shopping 1 verwelkomende vandaag zijn eerste (dolenthousiaste) klanten. “Het assortiment is gewoon anders”, klinkt het bij de winkeliers in Genk. “Verse maaltijden, versneden groentjes en koeken die je nergens ander vindt.”

“Extra veel vers en technologie”, klinkt het bij Albert Heijn. ‘Dry misting’ zorgt ervoor dat groenten en fruit lekker vers blijven. Verder pakt Albert Heijn in Shopping 1 ook uit met een Sushi Kiosk en zelfscankassa’s naast de gewone kassa’s. Wie zin heeft kan gratis een koffie slurpen in het koffiehoekje en winkelen op zondag kan tussen 8.00 en 17.00 uur. Bovendien kunnen klanten 90 minuten gratis parkeren, zodat ze op het gemak boodschappen kunnen doen.

Vermeldenswaardig: maar liefst vijf werknemers die in juni nog voor de Carrefour werkten die er vroeger was, zijn nu aan de slag in de nieuwe supermarkt.

Positieve wisselwerking

“We zijn in Shopping 1 met open armen ontvangen”, zegt Roxanne de Vries, franchisenemer van Albert Heijn in Shopping 1. “We gaan weer hard werken om ook van deze winkel een groot succes te maken. We geloven écht dat we een positieve wisselwerking met het winkelcentrum hebben: we zullen elkaar versterken.”

Praktisch:

Albert Heijn Shopping 1, Rootenstraat 8

Openingstijden:

Maandag: 9.30 – 20.00 uur

Dinsdag – zaterdag: 8.00 – 20.00 uur

Zondag: 8.00 – 17.00 uur