FCKabul laat zich opmerken in Belgium’s Got Talent Birger Vandael & Lien Vande Kerkhof

19 september 2019

13u26 6 Genk Vrijdagavond komt op VTM de tweede auditieaflevering van Belgium’s Got Talent. Daarin verschijnen ook de drie jonge dertigers van FCKabul. Het grote publiek kan dus kennismaken met deze drieling uit Genk die ietwat controversiële deuntjes maken en ze vergezellen van een knotsgekke performance.

FCKabul bestaat uit Joeri, Dimitri en Benjamin Tonen en producer en toetsenist Anton Clijmans. Inmiddels brachten ze al drie singles en EP’s uit. In 2012 was er ‘Meisjes Moeten Kunnen Dansen’, een relatief braaf nummer uitgebracht door Universal waarvan de muziek doet denken aan het bekende ‘Jerk It Out’ van Caesars. Twee jaar later volgde ‘Partysnack’, wat meer de richting van Electro uitging. Dit voorjaar - na een korte pauze - volgde dan de EP ‘Ballen’, waarop het allemaal iets meer mocht zijn, met nummers als ‘Poepe’, ‘Gloryhole’ en ‘Bondage’. Eén van de broertjes Tonon ging voor de videoclip zelfs halfnaakt door de straten van Hasselt.

Voorprogramma Gers Pardoel

In de muziekwereld wordt FCKabul beschouwd als het Genkse antwoord op de invasie van hiphip uit Nederland. Destijds bereikten ze al verschillende nationale radiozenders en stonden ze in het voorprogramma van klinkende namen als Gers Pardoel, Kraantje Pappie en ’t Hof van Commerce. In eigen stad stonden ze op het podium van Genk On Stage en ook op Pukkelpop hebben ze hun naam al gemaakt.

Waarom nog meedoen aan Belgium’s Got Talent? “Er zijn tal van grote artiesten die in het begin van hun carrière hebben deelgenomen aan een talentenshow", vertellen de drie broers. “Wij dachten bij onszelf: waarom doen wij ook niet zoiets?”

Nu is het dus aan VTM om kennis te maken met het opmerkelijke trio. Met 851.000 kijkers en 43,2% marktaandeel kon het zesde seizoen van Belgium’s Got Talent met de eerste auditieaflevering meteen scoren. Of de Genkenaars dat ook kunnen, zie je vrijdagavond vanaf 20.40 uur. Jurylid Jens Dendoncker fronst in elk geval de wenkbrauwen: “Er is toch duidelijk iets misgegaan tijdens de geboorte.”