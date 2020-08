FCKabul brengt nieuw nummer uit: “Wij willen de jeugd waarschuwen om niet dezelfde fouten als ons te maken” Emily Nees

02 augustus 2020

10u13 5 Genk Na het succesvolle ‘Poepe’ en ‘Ballen’ pakt het Genkse FCKabul uit met ‘Tanken’. Een nummer met vrolijke deuntjes, maar een serieuze boodschap. “Het is eigenlijk gebaseerd op waargebeurde verhalen, dingen die we zelf hebben meegemaakt. We hopen hiermee de jeugd te waarschuwen om niet dezelfde fouten te maken als wij in onze jonge jaren.”

FCKabul heeft al heel wat bekende en minder bekende nummers uitgebracht. Al voelt ‘Tanken’ volgens de groep aan als een nieuwe wind. “Met ‘Poepe’ en ‘Ballen’ waren we aan het afdwalen naar een nieuwe richting. Met dit nieuwe nummer hebben we onze ware kern teruggevonden: rappen, eerlijkheid, zelfrelativeren en vooral genieten van het leven.”

Rijverbod

“De tekst is lichtvoetig, maar waargebeurd. Zo zijn er al auto’s overkop gevlogen waar we inzaten, en heeft één van ons al eens twee keer rijverbod gekregen door te rijden onder invloed. We hopen hiermee de jeugd eigenlijk te waarschuwen om niet dezelfde fouten te maken als wij in onze jonge jaren.”