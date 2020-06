Familie ontvoerd jongetje reageert: “Geldsommen die parket openbaar maakte, hebben ontvoerders op ideeën gebracht” Patrick Lefelon

01 juni 2020

13u32 0 Genk De De familie T. is ontstemd over het beeld dat van haar geschetst wordt naar aanleiding van de ontvoering van de 13-jarige jongen in Genk. Enkele familieleden waaronder M.T. en E.T., de oom en vader van de jongen, werden in 2019 veroordeeld voor een cocaïnesmokkel. De rechtbank verklaarde toen ruim 8 miljoen euro verbeurd. “Maar van luxe was bij hen geen sprake”, aldus advocaat Frank Scheerlinck.

De familie is misnoegd dat ze wordt afgeschilderd als een louter criminele familie die fortuinen heeft verdiend. “Dat is geenszins het geval. Van luxe was bij hen geen sprake. Iedereen in Waterschei zal bevestigden dat de familie T. een gewone levensstijl aanhield. De grote geldsommen die in de drugszaak werden genoemd, zijn louter gebaseerd op de verklaring van één betrokkene die blindelings werd geloofd door het gerecht”, aldus nog Scheerlinck.

“Doordat het gerecht die enorme geldsommen tot 8 miljoen euro in de media heeft gebracht en verbeurd heeft verklaard, is een beeld van de familie T. geschetst dat niet overeenstemt met de realiteit. Dat foute beeld is wel opgepikt in het criminele milieu, met alle gevolgen van dien. Mijn cliënt (M.T., de oom van het jongetje. Hij is in 2019 tot 15 jaar cel veroordeeld, nvdr.), kan niet geloven dat hij door zijn reputatie de ontvoerders op ideeën heeft gebracht. Mijn cliënt en ook zijn broer zijn geen gewelddadige personen. Zij zijn familiemensen die nu door een zwaar verwerkingsproces gaan.”

Europees Hof

Ook de veroordeling van vorig jaar wil de advocaat nog aanvechten. Scheerlinck bevestigt dat het Hof van Cassatie recent de veroordeling van zijn cliënt tot 15 jaar cel, gegrond verklaarde. “Daar leggen wij ons niet bij neer. Ik onderneem stappen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mensen omdat de rechten van verdediging van mijn cliënt niet zijn gerespecteerd. Zo is een belangrijke getuige niet gehoord tijdens het proces. Ook de juridische bijstand tijdens de start van het onderzoek was niet gegarandeerd.”